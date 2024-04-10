Непомнящий сыграл вничью на турнире претендентов с американцем Каруаной

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в шестом туре на турнире претендентов сыграл вничью с Фабиано Каруаной.

Партия завершилась со счетом 0,5:0,5.

Россиянин набрал 3,5 очка и занимает первое место на турнире. У Гукеша Доммараджу из Индии такое же количество очков.

Следующим соперником для Непомнящего станет американец Хикару Накамура.

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победитель поборется с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону.