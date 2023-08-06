Непомнящий сыграл вничью с Мамедовым во второй партии третьего раунда Кубка мира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с азербайджанцем Рауфом Мамедовым во второй партии третьего раунда Кубка мира по шахматам.

Первая партия прошла 5 августа. Шахматисты также не смогли выявить победителя. Завтра, 7 августа, спортсмены проведут тай-брейк для определения сильнейшего. В четвертом раунде Непомнящий или Мамедов сыграет с победителем пары Богдан-Даньел Дяк (Румыния) — Нихал Сарин (Индия). Первая партия пройдет 9 августа.

Из-за санкций ФИДЕ российские шахматисты выступают на турнире в нейтральном статусе.