Непомнящий трижды сыграл вничью в рапид на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий три раза сыграл вничью во второй день соревнований по рапиду на четвертом этапе Grand Chess Tour. Турнир проходит в Сент-Луисе.

15 ноября россиянин белыми сыграл вничью с французом Алирезой Фируджей, а черными фигурами — с его соотечественником Максимом Вашье-Лагравом и американцем Джеффри Сюном.