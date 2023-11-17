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Сегодня, 09:32

Непомнящий выиграл две партии из трех в третий день этапа Grand Chess Tour

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий выиграл две игры в третий день четвертого этапа турнира Grand Chess Tour в Сент-Луисе.

Россиянин одержал победы белыми фигурами над американцем Уэсли Со и вьетнамцем Ле Кван Льема, но проиграл представителю США Рэю Робсону черными.

Соревнования завершатся 19 ноября. В турнире участвуют десять шахматистов, которые сыграют сначала турнир по рапиду, а затем — по блицу. Непомнящий занял второе место на третьем этапе Grand Chess Tour, который прошел в июле в Хорватии.

Шахматы
Ян Непомнящий
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