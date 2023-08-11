Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Шахматы

Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 16:54

Непомнящий вышел в 1/8 финала Кубка мира по шахматам

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский шахматист Ян Непомнящий обыграл представителя Индии Нихала Сарина на тай-брейке четвертого раунда Кубка мира по шахматам в Баку.

Обе партии на тай-брейке с укороченным контролем времени Непомнящий выиграл.

Россияне Андрей Есипенко и Петр Свидлер не смогли пробиться в 1/8 финала турнира. Есипенко на тай-брейке уступил Гукешу Доммараджу (Индия), а Свидлер не сумел обыграть азербайджанца Ниджата Абасова.

В следующем раунде Непомнящий сыграет с Видитом Сантошем Гуджрати (Индия). Первая партия запланирована на 12 августа.

Кубок мира является отборочным соревнованием к турниру претендентов на звание чемпиона мира. Из-за санкций ФИДЕ российские и белорусскией шахматисты выступают на турнире в нейтральном статусе.

Кубок мира проходит в Баку с 30 июля по 24 августа.

Винсент Кеймер и&nbsp;Магнус Карлсен. Карлсен спасается в тяжелейшей ситуации, Сарана уничтожил игрока топ-10. Как проходит Кубок мира
Шахматы
Ян Непомнящий
1
0
Читайте также
«Урал» примет «Спартак» в стартовом матче 4-го тура РПЛ 11 августа
В чем секрет долголетия современных футболистов? Рацион Роналду и Венгера, запрет на алкоголь и научная медицина
Центробанк РФ назвал два альтернативных сценария развития экономики
Собянин сообщил о ликвидации беспилотника в Москве
Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности в информационном пространстве
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Непомнящий, Свидлер и Есипенко сыграют тай-брейки в 1/16 финала Кубка мира