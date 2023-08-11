Непомнящий вышел в 1/8 финала Кубка мира по шахматам

Российский шахматист Ян Непомнящий обыграл представителя Индии Нихала Сарина на тай-брейке четвертого раунда Кубка мира по шахматам в Баку.

Обе партии на тай-брейке с укороченным контролем времени Непомнящий выиграл.

Россияне Андрей Есипенко и Петр Свидлер не смогли пробиться в 1/8 финала турнира. Есипенко на тай-брейке уступил Гукешу Доммараджу (Индия), а Свидлер не сумел обыграть азербайджанца Ниджата Абасова.

В следующем раунде Непомнящий сыграет с Видитом Сантошем Гуджрати (Индия). Первая партия запланирована на 12 августа.

Кубок мира является отборочным соревнованием к турниру претендентов на звание чемпиона мира. Из-за санкций ФИДЕ российские и белорусскией шахматисты выступают на турнире в нейтральном статусе.

Кубок мира проходит в Баку с 30 июля по 24 августа.