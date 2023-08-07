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Сегодня, 17:11

Непомнящий вышел в четвертый раунд Кубка мира по шахматам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий вышел в четвертый раунд Кубка мира по шахматам, обыграв азербайджанца Рауфа Мамедова на тай-брейке.

Первые две партии не смогли выявить победителя. На тай-брейке с укороченным контролем времени Непомнящий выиграл первую партию, вторая закончилась вничью. Соперником россиянина в четвертом раунде станет индус Нихал Сарин.

Кубок мира проходит в Баку с 30 июля по 24 августа. Три сильнейших шахматиста по итогам соревнования получат путевки на турнир претендентов 2024 года.

Шахматы
Ян Непомнящий
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