Непомнящий — о расследовании Крамника относительно читеров: «Интересно, чем все это закончится»

Сильнейший российский гроссмейстер Ян Непомнящий в интервью «СЭ» отметил, что если шахматист хочет жульничать, сидя у себя дома, ему не помешают ни дополнительные камеры, ни наличие/отсутствие наушников, ни контроль над экраном.

— Вы поддержали Владимира Крамника в пикировке с Хикару Накамурой, написав в твиттере: «Крамник — тот герой, которого Готэм (вымышленный город, в котором происходит действие историй о супергерое Бэтмене. — Прим. «СЭ») заслуживает, но не тот, который ему нужен прямо сейчас». Могли бы поделиться своим отношением относительно его расследования?

— Не могу сказать, что этим постом я поддержал или, наоборот, пожурил Владимира Борисовича. В каждой шутке есть доля шутки. На самом деле, он поднимает довольно важный вопрос. Возможно, Крамник не очень удачно начал разгонять эту историю видео с Ниманном. Мне кажется, что это отобрало висты и потенциал того, как серьезно будут относиться к этой истории.

Касательно Накамуры надо понимать, что статистика [приведенная Крамником] выдающаяся (американец набрал 45,5 из 46 очков в трехминутных блиц-партиях подряд. — Прим. «СЭ»). Но действительно, возможно, он играет с не самыми сильными соперниками, но по каким-то причинам имеющими высокий рейтинг на Chess.com. Сейчас в интернете есть такой локальный мем Interesting. Интересно, чем все это закончится.

Крамник однозначно прав в том, что Chess.com объективно может делать больше для выявления нечестных игроков. Надеюсь, более-менее громкие случаи будут обнародованы. Думаю, у них есть информация, но пока руководители платформы заняли выжидательную позицию. Надо понимать, что несет высокие репутационные риски.

— Вам самому интересно сейчас играть онлайн? Те же «Титульные вторники»?

— «Вторники» рассматриваю больше как шоу, если играть их со стримом. Честно говоря, их очень сложно сыграть хорошо. Или я стал играть насколько хуже, или соперники стали на голову сильнее. То ли все вместе. Когда тебя образцово обыгрывает мастер ФИДЕ... Что поделать. Это своего рода лотерея.

— Крамник предложил обязательно играть под своим именем в призовых турнирах, запретить наушники и обязать игроков установить дополнительную камеру, которая показывает всю комнату, где находится шахматист. Что об этом думаете?

— Это очень локальные изменения. Если человек хочет жульничать, сидя у себя дома, ему не помешают ни дополнительные камеры, ни наличие/отсутствие наушников, ни контроль над экраном. Есть много хитростей, много уловок. Например, люди используют ботов, которые подсказывают ходы, а иногда играют за них. Для начала такого рода умельцев надо победить. Полдела будет сделано.