Непомнящий заявил, что хочет снова сыграть на турнире претендентов

Гроссмейстер Ян Непомнящий признался, что хочет снова сыграть на турнире претендентов за мировую шахматную корону.

«Этот цикл, получается, я пропускаю, не сумел отобраться на турнир претендентов. В дальнейшем у меня будет чемпионат мира по рапиду и блицу в Катаре, — сказал Непомнящий. — На следующий год пока я не верстал календарь, пока сложно сказать. Желания очень много отобраться на турнир претендентов, просто для этого нужно много и тяжело работать. Но это вечная проблема, что все достигается через работу», — цитирует шахматиста ТАСС.

Ранее 35-летний россиянин потерял шансы на участие в турнире претендентов, проиграв во втором туре Кубка мира представителю Индии Диптаяну Гхошу.