Непомнящий заявил, что мечтает выиграть Олимпиаду в составе сборной России

Сильнейший российский гроссмейстер Ян Непомнящий в интервью «СЭ» рассказал, что даже в случае допуска на крупные турниры нашей сборной будет тяжело бороться с Индией.

— Александр Грищук говорил, что у него была мечта поехать на Олимпиаду в качестве тренера и он смог ее осуществить со сборной Ирана. Звали ли вас в Будапешт в этом статусе? И в целом было бы интересно попробовать себя в роли тренера в будущем?

— Нет, в Венгрию не звали. Моя мечта — выиграть Олимпиаду со сборной России. Но по нынешней тенденции сделать это будет непросто, даже если мы получим допуск. Команды, где люди набирают 9 из 10 или 10 из 11 на первой или третьей доске, впечатляют. Укомплектовать нашу сборную игроками первой десятки не представляется возможным. Но надеюсь, что у нас вырастет новое молодое поколение и мы дадим бой.

— В Live-рейтинге всего три россиянина стоят в 2700 (помимо Непомнящего, это Дмитрий Андрейкин и Владислав Артемьев).

— В быстрые контроли рейтинги у наших ребят повыше, но в классическом сейчас действительно странное время для наших шахмат. И речь скорее не про 2700, а про отсутствие игроков элиты, способных закрепиться в топ-10.