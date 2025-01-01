Непомняший и Карлсен разделили первое место на чемпионате мира по блицу

Норвежец Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий не выявили победителя в финале чемпионата мира по блицу среди мужчин.

В финале норвежский шахматист выиграл первые две партии, однако российскому гроссмейстеру удалось отыграться и сравнять счет — 2-2. Три дополнительные партии закончились вничью, после чего Карлсен предложил присвоить чемпионской титул обоим спортсменам.

На пути к финалу 34-летний россиянин обыграл Володара Мурзина и Уэсли Со, а норвежец выиграл у Ханса Ниманна и Яна-Кшиштофа Дуды.

В плей-офф каждый матч состоял из четырех партий, после которых в случае равенства очков соперники играли до первой победы одной из сторон.