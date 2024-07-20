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Шахматы

Сегодня, 16:46

Нестеров отметил, что шахматы ушли далеко вперед в развитии за 100 лет

Алина Савинова
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Российский гроссмейстер Арсений Нестеров считает, что шахматы получили колоссальное развитие за последние 100 лет.

«Не сказал бы, что глобально для меня эта дата что-то означает. Конечно, за 100 лет игра продвинулась далеко вперед, развилась дебютная теория, появились компьютеры, без которых современная подготовка невозможна. Шахматы стали очень популярны во всем мире, но я не могу оценить, насколько велика в этом заслуга федерации», — приводит ТАСС слова Нестерова.

20 июля Международная шахматная федерация отмечает 100 лет со дня основания. В настоящее время штаб-квартира ФИДЕ находится в Лозанне (Швейцария). В организацию входит 191 национальная федерация.

Источник: ТАСС
Шахматы
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