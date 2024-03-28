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28 марта, 14:31

Нестеров поделился мнением об уровне развития шахмат в Азии

Виктория Кравченко
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Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров Арсений Нестеров заявил, что развитие шахмат в Азии находится на очень высоком уровне.

«Я думаю, если говорить об элитном уровне, то игроки там более-менее равные. Если говорить об игроках попроще, то в Азии они сильнее. С другой стороны, в Индии сейчас шахматный бум, сборная Узбекистана выиграла Всемирную шахматную олимпиаду, чемпионы мира у мужчин и женщин китайцы, много турниров высокого уровня проводится в Азии, так что уровень азиатских шахмат очень высок, ничем не хуже европейского или американского», — цитирует Нестерова ТАСС.

28 февраля 2023 года на генассамблее Азиатской шахматной федерации (ACF) в Абу-Даби был рассмотрен и утвержден переход Федерации шахмат России из Европейского шахматного союза (ECU) в ACF.

Источник: https://tass.ru/sport/20381149
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