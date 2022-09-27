Норвежская шахматная федерация призвала отстранить от соревнований Карякина

Норвежская шахматная федерация (NSF) призвала организаторов рейтинговых турниров отстранить от соревнований гроссмейстера Сергея Карякина, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

«Норвежская шахматная федерация не хочет, чтобы Сергею Карякину или другим шахматистам, поддерживающим спецоперацию на Украине, разрешалось участвовать в турнирах под эгидой ассоциации. Это относится ко всем рейтинговым турнирам в Норвегии. Федерация настоятельно рекомендует всем остальным организаторам придерживаться той же линии», — говорится в заявлении NSF.

Бывший участник матча за шахматную корону ровно шесть месяцев назад был отстранен комиссией по этике Международной шахматной федерации (FIDE) за свои высказывания.