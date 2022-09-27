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Карякин бросает вызов
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27 сентября, 20:15

Норвежская шахматная федерация призвала отстранить от соревнований Карякина

Иван Шитик
Корреспондент
Сергей Карякин.
Фото Global Look Press

Норвежская шахматная федерация (NSF) призвала организаторов рейтинговых турниров отстранить от соревнований гроссмейстера Сергея Карякина, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

«Норвежская шахматная федерация не хочет, чтобы Сергею Карякину или другим шахматистам, поддерживающим спецоперацию на Украине, разрешалось участвовать в турнирах под эгидой ассоциации. Это относится ко всем рейтинговым турнирам в Норвегии. Федерация настоятельно рекомендует всем остальным организаторам придерживаться той же линии», — говорится в заявлении NSF.

Бывший участник матча за шахматную корону ровно шесть месяцев назад был отстранен комиссией по этике Международной шахматной федерации (FIDE) за свои высказывания.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220927/shakhmaty-1819913072.html
Сергей Карякин (шахматы)
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