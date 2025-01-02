Норвежские СМИ сообщили о предстоящей свадьбе Магнуса Карлсена

По информации норвежского издания VG Sport в ближайшие выходные экс-чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен и его спутница Элла Виктория Мэлоун сыграют свадьбу.

Пара решила не афишировать время и место церемонии, желая отметить праздник в покое.

О новой возлюбленной гросмейстера стало известно в апреле 2024-го. Мэлоун на восемь лет младше жениха. Отец девушки — американец, а мать — норвежка. Она долгое время жила на две страны, но своим родным городом считает Осло.

Ранее Карлсен разделил с россиянином Яном Непомнящим победу на чемпионате мира по блицу, такое решение спортсмены приняли обоюдно. Это первый подобный случай в истории мировых шахмат.