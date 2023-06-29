Новокузнецк принимает Высшую лигу чемпионатов России

В южной столице Кузбасса стартовала Высшая лига чемпионатов России среди мужчин и женщин. На открытии соревнований выступили исполнительный директор ФШР Александр Ткачев и первый заместитель главы г. Новокузнецка, председатель Попечительского совета городской Федерации шахмат Евгений Бедарев.

В открытом турнире принимают участие 43 шахматиста, в женском — 42 спортсменки. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров.

После трех туров в открытом турнире по 2,5 очка набрали гроссмейстеры Павел Понкратов, Иван Попов (оба — Москва), Артем Тимофеев (Республика Татарстан), Володар Мурзин (Московская область), Арсений Нестеров (Новгородская область) и Сергей Лобанов (Санкт-Петербург). На пол-очка отстают 11 шахматистов.

У женщин единоличное лидерство захватила Екатерина Гольцева (Нижегородская область): в ее активе 3 очка. На полшага позади идут Анастасия Боднарук, Марина Кузнецова (обе — Санкт-Петербург), Оксана Грицаева (Республика Крым), Баира Кованова (Саратовская область), Алина Бивол и Дарья Войт (обе — Москва).

Участники, занявшие 1-5 места, получают путевки на Суперфиналы чемпионатов России.

(Этери Кублашвили)