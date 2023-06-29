Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 15:05

Новокузнецк принимает Высшую лигу чемпионатов России

Арсений Нестеров.
Фото Этери Кублашвили
Telegram Дзен

В южной столице Кузбасса стартовала Высшая лига чемпионатов России среди мужчин и женщин. На открытии соревнований выступили исполнительный директор ФШР Александр Ткачев и первый заместитель главы г. Новокузнецка, председатель Попечительского совета городской Федерации шахмат Евгений Бедарев.

В открытом турнире принимают участие 43 шахматиста, в женском — 42 спортсменки. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров.

После трех туров в открытом турнире по 2,5 очка набрали гроссмейстеры Павел Понкратов, Иван Попов (оба — Москва), Артем Тимофеев (Республика Татарстан), Володар Мурзин (Московская область), Арсений Нестеров (Новгородская область) и Сергей Лобанов (Санкт-Петербург). На пол-очка отстают 11 шахматистов.

У женщин единоличное лидерство захватила Екатерина Гольцева (Нижегородская область): в ее активе 3 очка. На полшага позади идут Анастасия Боднарук, Марина Кузнецова (обе — Санкт-Петербург), Оксана Грицаева (Республика Крым), Баира Кованова (Саратовская область), Алина Бивол и Дарья Войт (обе — Москва).

Участники, занявшие 1-5 места, получают путевки на Суперфиналы чемпионатов России.

(Этери Кублашвили)

0
Читайте также
Вратарь Менди поблагодарил Абрамовича и Грановскую после ухода из «Челси»
Звезда «Тур де Франс» накануне гонки наказан за пьянство за рулем. Проблемы Петера Сагана
Forbes заявил о катастрофических потерях ВСУ на юге Украины
ВС России выдавливают украинский десант из-под Антоновского моста
Стали известны подробности гибели шестилетнего мальчика из Екатеринбурга
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Турнир по быстрым шахматам в Нескучном саду перенесли

В Москве завершился Мемориал Людмилы Белавенец