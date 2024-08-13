Обработавшую стол соперницы ртутью спортсменку исключили из Федерации шахмат Дагестана

Шахматистка Амина Абакарова, которая перед игрой вылила ртуть на стол своей соперницы, исключена из Федерации шахмат Дагестана.

«Мы все понимаем, что это далеко не спортивное поведение, поэтому она исключена из федерации шахмат республики», — приводит ТАСС слова министра по физической культуре и спорту Республики Дагестан Сажида Сажидова.

Глава регионального ведомства добавил, что действиям Абакаровой дадут правовую оценку, а спортсменка будет пожизненно дисквалифицирована.

Ранее о возможности пожизненного отстранения также заявлял президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

7 августа стало известно, что одной из участниц первенства Дагестана стало плохо во время соревнований, ей вызвали скорую. По камерам организаторы турнира заметили, как Абакарова разливала на столик пострадавшей неизвестное вещество. Сейчас шахматистка уже задержана правоохранительными органами.