Определились чемпионы России по спорту слепых

В Костроме завершились чемпионаты России по спорту слепых среди мужчин и женщин. По итогам девяти сыгранных туров в соревнованиях у мужчин два спортсмена финишировали с результатом 7 очков. По дополнительным показателям чемпионом России в этом виде программы стал 14-летний кандидат в мастера спорта Максим Ермаков, выступающий в параллельном зачете за Костромскую и Астраханскую области.

Второе место занял многократный победитель и призер всероссийских и международных соревнований, гроссмейстер России по спорту слепых Алексей Смирнов (Пермский край). Замкнул призовую тройку с 6,5 очка член сборной команды России по спорту слепых, мастер ФИДЕ Станислав Бабарыкин (Московская область), опередивший по дополнительным показателям москвича Дмитрия Данильченко.

В соревнованиях среди женщин со стопроцентным результатом — 8 очков — уверенную победу одержала 17-летняя кандидат в мастера спорта Полина Тараненко из Московской области. На втором месте — крымчанка Елена Седенко, в активе которой 6,5 очка. Третье место с 5,5 очка заняла представительница Тюменской области Елизавета Клочко, опередившая по дополнительным показателям ветерана шахмат Римму Шарыкину из Воронежской области.

В течение следующих двух дней спортсменам предстоит выявить сильнейших в рапиде. Чемпионат России проходит при информационной и финансовой поддержке Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».

Дмитрий Андреев