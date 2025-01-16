«Опыт» разгромил «Юность» на Мемориале Марка Дворецкого в Москве

В Центральном доме шахматиста имени М.М. Ботвинника завершился командный турнир «Мемориал М.И. Дворецкого». Организаторами соревнования выступили Федерация шахмат России и Шахматная академия гроссмейстера Инаркиева (ШАГИ).

В команде «Опыт» играли гроссмейстеры Вадим Звягинцев, Владимир Малахов, Павел Понкратов и Владимир Поткин. В составе «Юности» были международные мастера Лев Зверев, Артем Усков, мастер ФИДЕ Марат Гильфанов и кандидат в мастера ФИДЕ Роман Шогджиев.

Турнир проводился в двух дисциплинах: классические шахматы и рапид без обсчета рейтингов ФИДЕ и ФШР.

Команда «Опыт» сразу вырвалась вперед и по итогам классики лидировала со счетом 22:10 (за победу в партии начислялось 2 очка, за ничью — 1).

После первого круга быстрых шахмат гроссмейстеры одержали досрочную победу со счетом 11,5:4,5, став недосягаемыми в общем зачете. Во втором круге рапида команда «Опыт» победила «Юность» — 10,5:5,5. Таким образом, быстрые шахматы, как и классика, завершились со счетом 22:10.

Общий счет поединка — 44:20 в пользу гроссмейстеров. Лучший результат в команде «Опыт» показал Владимир Малахов, в команде «Юность» — Лев Зверев.

На закрытии соревнования выступили ученики Марка Израилевича Дворецкого: гроссмейстеры Эрнесто Инаркиев (он был инициатором и спонсором турнира), Вадим Звягинцев и Владимир Поткин, главный тренер сборных команд России Сергей Яновский и директор турнира Владимир Барский.

Выступающие сказали много теплых слов в адрес выдающегося тренера, а также отметили, что формат таких соревнований очень полезен для юных шахматистов, подбодрили их и посоветовали провести работу над ошибками.