Отец Карлсена рассказал, почему его сын отказался от чемпионского матча с Непомнящим

Сегодня, 12:00
Хенрик Карлсен, отец и менеджер действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена, объяснил, почему его сын не хочет принимать участия в чемпионском матче.
«Что касается формата, то дебютная подготовка требует столько времени и так ограничивает игру в классические шахматы на высшем уровне, что Магнус не мог не испытывать усталости от участия в чемпионских циклах», — цитирует Хенрика Карлсена NRK.
Ранее Карлсен отказался от партии за шахматную корону против Непомнящего, который стал досрочным победителем турнира претендентов.