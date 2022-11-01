Отец Карлсена рассказал, почему его сын отказался от чемпионского матча с Непомнящим

Хенрик Карлсен, отец и менеджер действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена, объяснил, почему его сын не хочет принимать участия в чемпионском матче.

«Что касается формата, то дебютная подготовка требует столько времени и так ограничивает игру в классические шахматы на высшем уровне, что Магнус не мог не испытывать усталости от участия в чемпионских циклах», — цитирует Хенрика Карлсена NRK.

Ранее Карлсен отказался от партии за шахматную корону против Непомнящего, который стал досрочным победителем турнира претендентов.