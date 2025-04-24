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Шахматы

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Пасхальный детский турнир состоялся в ЦДШ

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22 апреля в Центральном доме шахматиста имени М.М. Ботвинника в Москве состоялся ежегодный Пасхальный детский турнир на призы ПАО «РосДорБанк». Турнир был организован совместно с Федерацией шахмат России и Региональным Общественным Фондом Помощи «Национальные ресурсы».

Основная миссия турнира — поддержка воспитанников региональных детских домов и школ-интернатов, социализация детей и вовлечение как можно большего числа молодых людей в занятия шахматами.

В соревнованиях приняли участие 45 юных спортсменов — воспитанники детских домов-интернатов, школ-интернатов, инклюзивных центров, дети сотрудников и клиентов банка. Второй год подряд впервые в России в таких турнирах участвуют дети из детских домов с повышенными потребностями (ментальными особенностями). География турнира также расширяется.

Перед началом турнира юных спортсменов напутствовал иерей Иоанн, настоятель Храма равноапостольной великой княгини Ольги в Останкине.

Турнир прошел в 7 туров по швейцарской системе. Итоги:

Среди юношей: 1. Александр Гурин, 2. Степан Мохов, 3. Дмитрий Степанчев

Среди девушек: 1. Арина Иващенко, 2. Варвара Иванова, 3. София Осокина

Командный зачет: 1. ГКОУ «Торжокская школа-интернат», 2. СОГБУ «Сафоновский детский дом», 3. ГКУ ВО «Суздальский специальный (коррекционный) детский дом»

Дети посетили знаменитый Музей шахмат, поучаствовали в интерактивной программе с аниматорами, сделали своими руками праздничные поделки и отведали приготовленные специально для них угощения. По окончании турнира все участники получили памятные подарки и сладкие призы от партнеров мероприятия.

Максим Ехин

Шахматы
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