Павел Понкратов и Екатерина Гольцева — победители Высшей лиги чемпионатов России

В Новокузнецке завершилась Высшая лига чемпионатов России. Спортсмены, занявшие 1-5 места, получили право участия в Суперфиналах 76-го чемпионата России среди мужчин и 73-го чемпионата России среди женщин соответственно.

В открытом турнире по 6 очков набрали гроссмейстеры Павел Понкратов (Москва), Володар Мурзин (Московская область), Евгений Наер (Москва), Артем Тимофеев (Республика Татарстан), Клементий Сычев (Московская область) и Иван Розум (Вологодская область). Именно в таком порядке их расставили дополнительные показатели; Понкратов, Мурзин, Наер, Тимофеев и Сычев вышли в Суперфинал.

У женщин также произошел большой дележ: по 6,5 очков набрали четыре участницы. Первое место по коэффициенту заняла Екатерина Гольцева (Нижегородская область), второй финишировала Анна Шухман (Оренбургская область), третьей стала Ольга Матвеева (Пермский край), а четвертой — Мария Якимова (Республика Татарстан). Пятое выходящее место заняла Баира Кованова (Саратовская область): в ее активе 6 очков, по дополнительным показателям она обогнала Алину Бивол и Александру Димитрову (обе — Москва).

Суперфиналы чемпионатов России пройдут в Государственном музее-заповеднике «Царское Село» (г. Санкт-Петербург, г. Пушкин) с 30 сентября по 13 октября 2023 года. Соревнование проводится в рамках проекта «Шахматы в музеях», который совместно реализуют ФШР и Фонд Тимченко.

Общее руководство организацией и проведением Высшей лиги чемпионатов России осуществляли Министерство спорта Российской Федерации и Общероссийская общественная организация «Федерация шахмат России». Организаторы соревнований: Министерство физической культуры и спорта Кемеровской области, региональная общественная организация «Федерация шахмат Кемеровской области».

(Этери Кублашвили)