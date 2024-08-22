Первая команда ДЮСШ имени М.М. Ботвинника выиграла первенство России до 19 лет

В Ярославской области завершилось командное первенство России среди юношей и девушек до 19 лет. В одном из сильнейших в истории первенств приняли участие 37 коллективов.

Золотые медали уверенно завоевала первая команда ДЮСШ имени М.М. Ботвинника (г. Москва), не проигравшая ни одного матча и лишь две встречи завершившая вничью. В составе команды-победительницы выступали Артем Усков, Давид Ахмедов, Николай Аверин и Диана Преображенская.

Второе место с результатом 14 очков из 18 возможных заняла команда ГБУ ДО «ФСО «Юность Москвы». Третье место занял коллектив АНОО «Областная гимназия имени Е.М. Примакова» (Московская область).

Пресс-служба ФШР