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Шахматы

22 августа, 18:30

Первая команда ДЮСШ имени М.М. Ботвинника выиграла первенство России до 19 лет

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В Ярославской области завершилось командное первенство России среди юношей и девушек до 19 лет. В одном из сильнейших в истории первенств приняли участие 37 коллективов.

Золотые медали уверенно завоевала первая команда ДЮСШ имени М.М. Ботвинника (г. Москва), не проигравшая ни одного матча и лишь две встречи завершившая вничью. В составе команды-победительницы выступали Артем Усков, Давид Ахмедов, Николай Аверин и Диана Преображенская.

Второе место с результатом 14 очков из 18 возможных заняла команда ГБУ ДО «ФСО «Юность Москвы». Третье место занял коллектив АНОО «Областная гимназия имени Е.М. Примакова» (Московская область).

Пресс-служба ФШР

Шахматы
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