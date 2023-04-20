Первенство России в Москве побило рекорд по количеству участников

В гостиничном комплексе «Измайлово Альфа» проходят детско-юношеские первенства России в различных дисциплинах. Уже состоялись состязания по решению композиции, блицу и рапиду.

Роман Шогджиев отпраздновал две победы в первенствах России по рапиду и блицу среди мальчиков до 11 лет. Николай Клейменов в этой же категории выиграл серебряную медаль в турнире по быстрым шахматам и золотую — в решении композиции. Любовь Фролова стала лучшей в решении композиции и блице. Элина Долгова стала сильнейшей в рапиде.

У девочек до 13 лет не было равных Диане Преображенской, которая победила во всех трех дисциплинах. Таймаз Темирбеков в этой же группе выиграл «золото» в рапиде и «серебро» в блице. Матфей Юрасов стал чемпионом России по блицу и вице-чемпионом — по рапиду. Максим Болдырев финишировал первым в соревновании решателей.

Иван Землянский первенствовал в блице и занял второе место в рапиде в категории юношей до 15 лет. В решении композиции «золото» выиграл Никита Ушаков, в рапиде — Николай Аверин. В этом же возрасте Анна Шухман отличилась в решении композиции и в первенстве России по блицу, а также выиграла «серебро» в рапиде. Ее основная конкурентка — Олеся Федорова — стала чемпионкой страны по быстрым шахматам и завоевала серебряную медаль в блице.

У юношей до 17 лет Эрдэм Хубукшанов выиграл турнир по рапиду, Александр Хрипаченко — по блицу, а Никита Кузьминых — по решению шахматной композиции. В состязаниях девушек чемпионками стали Яна Жапова (рапид), Алена Волчкова (блиц) и Виктория Меркулова (композиция).

13-летний Лев Зверев сенсационно выиграл первенство России среди юношей до 19 лет по рапиду. Константин Попов стал сильнейшим в блице, Урал Хасанов — в решении композиции. В соревнованиях старших девушек Мария Якимова оформила «золотой дубль» в быстрых шахматах и блице, а Анна Журова стала сильнейшей среди решателей и второй в рапиде.

В среду 19 апреля началась основная программа — детско-юношеское первенство России по классическим шахматам , Всероссийское соревнование «Первая лига», а также чемпионаты России среди юниоров. Соревнования, которые продлятся до 27 апреля, собрали почти 1600 участников из 78 регионов страны. Это абсолютно рекордная цифра за всю историю проведения турнира.

Стартовый лист в турнире юниоров возглавляют гроссмейстеры Володар Мурзин, Арсений Нестеров и международный мастер Рудик Макарян. У девушек рейтинг-фаворитами являются мастера ФИДЕ Мария Якимова, Татьяна Гетьман и Яна Жапова. Участники сыграют 9 туров по круговой системе. В случае дележа первого места проводится дополнительные соревнование в рапид. Победители и призеры первенств старны среди юниоров допускаются во Всероссийское соревнование «Высшая лига» среди мужчин и среди женщин

Общее руководство проведением соревновании осуществляют Минспорт России и Федерация шахмат России.

Генеральный партнер ФШР — ПАО «ФосАгро».

Партнер ФШР — ПАО «Аэрофлот».