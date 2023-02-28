Дмитрий Песков — о переходе ФШР в Азию: «Это очень хорошая новость для наших шахматистов и для нашей Федерации»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что переход Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF) является хорошей новостью, поскольку это откроет двери для участия спортсменов РФ в главных мировых соревнованиях.

«Это очень хорошая новость для наших шахматистов и для нашей Федерации. Переход в Азиатскую Федерацию откроет двери для участия наших спортсменов, шахматистов, гроссмейстеров в главных мировых и международных соревнованиях», — приводит слова Пескова «РИА» Новости.

Решение о переходе было единогласно принято наблюдательным советом Федерации шахмат России 14 апреля 2022 года. В настоящий момент в ACF входят шахматные федерации 54 стран. ФШР стала первой российской спортивной структурой, которая перешла из европейской федерации в азиатскую.