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Сегодня, 17:26

Дмитрий Песков — о переходе ФШР в Азию: «Это очень хорошая новость для наших шахматистов и для нашей Федерации»

Виталий Косик
Корреспондент
Дмитрий Песков.
Фото Global Look Press
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что переход Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF) является хорошей новостью, поскольку это откроет двери для участия спортсменов РФ в главных мировых соревнованиях.

«Это очень хорошая новость для наших шахматистов и для нашей Федерации. Переход в Азиатскую Федерацию откроет двери для участия наших спортсменов, шахматистов, гроссмейстеров в главных мировых и международных соревнованиях», — приводит слова Пескова «РИА» Новости.

Решение о переходе было единогласно принято наблюдательным советом Федерации шахмат России 14 апреля 2022 года. В настоящий момент в ACF входят шахматные федерации 54 стран. ФШР стала первой российской спортивной структурой, которая перешла из европейской федерации в азиатскую.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230228/shakhmaty-1854907961.html
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