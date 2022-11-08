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Карякин бросает вызов
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Сегодня, 15:37

Петр Свидлер посетил домашний матч «Зенита» в Лиге ВТБ

Тимур Ганеев
Корреспондент
Петр Свидлер (слева) на матче «Зенита» с «Нижним Новгородом».
Фото БК «Зенит»
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Обладатель Кубка мира, пятикратный победитель Всемирных шахматных олимпиад, восьмикратный чемпион России Петр Свидлер посетил матч баскетбольного «Зенита» с «Нижним Новгородом» (76:66) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, а также поучаствовал в предматчевой студии.

В конце октября чемпион мира по рапиду и блицу Сергей Карякин в своем Telegram-канале сообщил, что Свидлер покинул Россию и уехал жить в Израиль. В ответ на это Свидлер заявил, что находится в Санкт-Петербурге.

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