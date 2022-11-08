Петр Свидлер посетил домашний матч «Зенита» в Лиге ВТБ

Обладатель Кубка мира, пятикратный победитель Всемирных шахматных олимпиад, восьмикратный чемпион России Петр Свидлер посетил матч баскетбольного «Зенита» с «Нижним Новгородом» (76:66) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, а также поучаствовал в предматчевой студии.

В конце октября чемпион мира по рапиду и блицу Сергей Карякин в своем Telegram-канале сообщил, что Свидлер покинул Россию и уехал жить в Израиль. В ответ на это Свидлер заявил, что находится в Санкт-Петербурге.