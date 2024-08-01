Победители турнира «Лига шахмат. Дети» посетили ЦДШ

В среду, 31 июля, в Центральном доме шахматиста имени Ботвинника прошло мероприятие с участием победителей ежегодного турнира «Лига шахмат. Дети», организованного фондом «Созвездие Добра» под эгидой Федерации шахмат России.

В этом году победителями турнира стали Гасан Джунайдиев (в категории от 7 до 10 лет) из Республики Дагестан, Гусейн и Гасан Бугаевы (категория от 11 до 14 лет) из Республиканского физико-математического лицея-интерната Республики Дагестан, а также Данил Гиль (категория от 15 до 18 лет) из «Центра Тагилстроевского района» г. Нижний Тагил. В Москве детей ждала насыщенная программа. В заключительный день они посетили ЦДШ имени Ботвинника.

Вначале исполнительный директор ФШР Александр Ткачев поприветствовал ребят и сопровождающих и вручил им подарки. После этого экскурсовод Наталья Олейникова познакомила гостей с музеем шахмат ФШР и его уникальными экспонатами.

Встреча с многократным чемпиона мира, Европы и России по решению композиций Данилой Павловым стала завершающим этапом мероприятий. Титулованный спортсмен рассказал ребятам о шахматной композиции, дал несколько примеров для решения и провел сеанс одновременной игры.