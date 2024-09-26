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Сегодня, 13:00

Под Костромой проходит 57-я сессия Межрегиональной шахматной школы гроссмейстеров

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В парк-отеле «Волжский прибой» при поддержке Федерации шахмат России проходит 57-я сессия Межрегиональной шахматной школы гроссмейстеров.

В работе осенней сессии принимают участие 35 слушателей из разных регионов России.

Занятия с учащимися проводит команда опытных тренеров в составе гроссмейстеров Владимира Поткина и Дмитрия Кряквина, международных мастеров Сергея Слугина, Владимира Вульфсона и Александра Димитрова.

На сессии будут прочитаны лекции, пройдут творческие лаборатории для ведущих шахматистов, лекции, сеансы одновременной игры, конкурсы, разыгрывание позиций, тренировочные турниры по быстрым шахматам, индивидуальные занятия, консультации.

Анатолий Лебедев

Шахматы

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