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Сегодня, 19:34

Помощник Карпова предположил, что чемпионат Азии по шахматам может пройти в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Альберт Степанян, помощник российского гроссмейстера Анатолия Карпова, прокомментировал переход Федерации шахмат России из Европы в Азиатскую шахматную федерацию.

«Однозначно, это хорошо для нас, потому что уже сегодня нашим ребятам предоставляется возможность играть. Мы не можем предугадать, как будут развиваться события в мире. Соответственно, на сегодняшний день решение принято. Стоит отметить: помимо того, что мы выступаем на международных соревнованиях, теперь и мы можем принимать турниры. Будем надеяться, что нам предоставят это право. Кстати говоря, у нас этого не было, и об этом говорил Александр Ткачев . Действительно, не так часто чемпионат Европы проходил в России. Может быть, теперь и у нас пройдет чемпионат Азии. Время покажет, как поступят другие виды спорта. А чего ждать? К сожалению, эта ситуация в лучшую сторону быстро не изменится. Хотелось, чтобы никак не затрагивали спорт, но это не нами определено», — приводит слова Степаняна Sport24.

Российские шахматисты смогут выступать на азиатских континентальных турнирах с 1 мая 2023 года.

Источник: https://sport24.ru/news/other/2023-02-28-pomoshchnik-anatoliya-karpova-mozhet-byt-teper-chempionat-azii-po-shakhmatam-proydet-v-rossii
Анатолий Карпов
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