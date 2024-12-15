Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 12:45

Поткин оценил шансы Непомнящего, Лагно и Гуниной на ЧМ в Нью-Йорке

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

Наставник сборной России, бывший тренер Яна Непомнящего Владимир Поткин в интервью «СЭ» поделился мнением о предстоящем чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу, который пройдет в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря.

— Шансы кого из россиян вы оцениваете наиболее высоко?

— В первую очередь — Яна Непомнящего. Знаю, что он впервые за долгие годы целенаправленно готовился к этому событию, так что будет представлять в Нью-Йорке грозную силу. Конечно, хорошие шансы на медали у Даниила Дубова и Александра Грищука, которые всегда очень сильны в этих контролях. Андрей Есипенко выиграл сильный опен в Катаре и может показать высокий результат. Будет не хватать нашего чемпиона Владислава Артемьева. Радует, что едут и молодые ребята — Арсений Нестеров, Иван Землянский, от них возможны сюрпризы. Понятно, что будет непросто. Состав сильнейший, включая Магнуса Карлсена. Но будем надеяться, что наши ребята порадуют.

— Что скажете про наших девушек?

— Хорошие шансы у Кати Лагно, Вали Гуниной, Насти Боднарук, Полины Шуваловой. Они всегда здорово выступают на крупных турнирах, так что будем надеяться на очередной успех. Но опять же, в США приедут все сильнейшие игроки мира. Плюс это Нью-Йорк, другой континент, акклиматизация имеет значение. Главное — хорошо войти в турнир и чувствовать в себе энергию.

Ян&nbsp;Непомнящий. «Непомнящий целенаправленно готовился к ЧМ в Нью-Йорке, у него хорошие шансы». Интервью тренера сборной России
Шахматы
Александр Грищук
Валентина Гунина
Владимир Поткин
Екатерина Лагно
Ян Непомнящий
Читайте также
В МИДе предрекли наказание виновным в гибели российских журналистов
Россияне опять рвут Будапешт: триумф нереального Бородина, победа эстафетчиков, у Лифинцева четвертое золото
Силы ПВО РФ сбили украинский самолет МиГ-29 в зоне СВО
Финский профессор раскритиковал Каллас за раздувание мнимой российской угрозы
Три пропущенных за 68 секунд, ярое сопротивление и победная птичка Кузи. Что произошло в матче Россия 25 – Беларусь
Карло Анчелотти: биография легенды «Милана» и тренера «Реала»
Сегодня
Вчера
Неделя