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Сегодня, 16:12

Поткин отметил, что Непомнящий мог одержать победу в первом туре турнира претендентов

Алина Савинова
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Владимир Поткин, тренер Яна Непомнящего, объяснил, почему россиянину не удалось обыграть азербайджанского шахматиста Ниджата Абасова в первом туре турнира претендентов.

«Ян построил стратегию классически, и соперник вовремя решил засушить игру и сделать ничью. Видно было, что Абасов уважает Непомнящего и вовремя решил сделать ничью. Уверен, еще бы несколько ходов в этом сложном миттельшпиле, и Ян бы не отпустил соперника, доведя партию до победы. Но Ниджат свернул борьбу», — цитирует Поткина ТАСС.

Ранее Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с Абасовым. Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля.

Источник: ТАСС
Шахматы
Ян Непомнящий
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