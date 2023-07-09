Поткин отметил, что Непомнящий обретает уверенность после матча за шахматную корону

Владимир Поткин, тренер россиянина Яна Непомнящего, заявил, что шахматист благодаря участию на этапе Grand Chess Tour в Хорватии обретает уверенность после матча за мировую шахматную корону.

«Ян по итогам быстрых шахмат поделил первое и второе место с Фабиано Каруаной и отлично сыграл. Видно, что после матча за звание чемпиона мира он снова обретает уверенность в себе. На этом турнире ему важно выиграть как можно больше партий, почувствовать вкус победы в турнире с сильнейшими игроками. Его выступление сейчас — это хороший знак, турнир — это важный кирпичик в фундаменте обретения уверенности», — приводит ТАСС слова Поткина.

Этап в Хорватии завершится 10 июля. После шести туров Непомнящий набрал 8 очков и делит первое место с американцем Фабиано Каруаной и индийцем Вишванатаном Анандом.

В апреле россиянин уступил китайцу Дин Лижэню в матче за звание чемпиона мира по шахматам в Астане.