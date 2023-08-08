Поткин отметил, что Непомнящий прибавляет с каждым кругом Кубка мира по шахматам

Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, оценил выступление шахматиста в третьем раунде Кубка мира.

«Ян уверенно сыграл черным цветом на тай-брейке и сразу перехватил инициативу. Давил как по времени, так и по позиции. Потом уже белым цветом контролировал ситуацию и уверенно в целом выиграл. Следующий соперник Яна — талантливый представитель индийской молодежи Сарин. Он представляет серьезную опасность, и в целом он непростой соперник. Но я верю в Яна, который прибавляет круг от круга. У него хорошие шансы, особенно белым цветом», — приводит ТАСС слова Поткина.

В третьем раунде Кубка мира по шахматам Непомнящий обыграл азербайджанца Рауфа Мамедова на тай-брейке. Следующим соперником россиянина станет индус Нихал Сарин. Шахматисты проведут первую партию в среду, 9 августа.