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Сегодня, 12:35

Поткин отметил, что Непомнящий прибавляет с каждым кругом Кубка мира по шахматам

Алина Савинова
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Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, оценил выступление шахматиста в третьем раунде Кубка мира.

«Ян уверенно сыграл черным цветом на тай-брейке и сразу перехватил инициативу. Давил как по времени, так и по позиции. Потом уже белым цветом контролировал ситуацию и уверенно в целом выиграл. Следующий соперник Яна — талантливый представитель индийской молодежи Сарин. Он представляет серьезную опасность, и в целом он непростой соперник. Но я верю в Яна, который прибавляет круг от круга. У него хорошие шансы, особенно белым цветом», — приводит ТАСС слова Поткина.

В третьем раунде Кубка мира по шахматам Непомнящий обыграл азербайджанца Рауфа Мамедова на тай-брейке. Следующим соперником россиянина станет индус Нихал Сарин. Шахматисты проведут первую партию в среду, 9 августа.

Источник: https://tass.ru/sport/18466093
Шахматы
Ян Непомнящий
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