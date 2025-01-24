Поткин прокомментировал решение FIDE

Российский гроссмейстер Владимир Поткин прокомментировал решение FIDE допустить российских шахматистов до 18 лет к участию в командных соревнованиях.

«Как раз недавно проводил сборы с ребята с ограниченными возможностями. Знаю, как они мотивированы, как они ждали допуска на командные турниры. Это отличная новость и великолепная возможность для них. Наши шахматисты всегда борются за самые высокие места. Так что решение FIDE говорит о серьезном потеплении, это весомый шаг. Вполне возможно, что и на взрослом уровне наши шахматисты в скором времени вернутся на международную арену. Недавно как раз прошел чемпионат мира по рапиду и блицу, никаких эксцессов там не было. Наши ребята там отлично выступили, завоевали множество медалей, и не столкнулись с какими-либо проблемами. Все прошло в хороших рабочих условиях. На бытовом уровне все иностранные шахматисты отлично общаются с нашими спортсменами», — сказал Поткин «ВсеПроСпорт».

Международная шахматная федерация (FIDE) 24 января допустила российские юношеские команды (до 18 лет) к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.