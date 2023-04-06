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Сегодня, 10:45

Поткин рассказал о работе шахматистов с компьютерными программами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин заявил, что прогресс компьютерных аналитических модулей в шахматах впечатляет.

«Прогресс компьютерных аналитических модулей впечатляет. Сравнивая с подготовкой к матчу в 2016 году — сейчас, чтобы дойти до истины, компьютеру требуется в десятки раз меньше времени. В то же время и объем информации вырос пропорционально. Шахматистам необходимо уметь получать минимум ценной информации и сохранять мозг в гибком состоянии для принятия решений за доской», — приводит слова Поткина ТАСС.

С 7 апреля по 1 мая в Казахстане в матче за звание чемпиона мира встретятся победитель турнира претендентов Непомнящий и занявший в соревновании второе место китаец Дин Лижэнь.

Источник: https://tass.ru/sport/17462787
шахматы
Владимир Поткин
Ян Непомнящий
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