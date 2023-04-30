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Сегодня, 21:03

Поткин заявил, что Непомнящий поборется за шахматную корону в третий раз

Алина Савинова
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Владимир Поткин, тренер россиянина Яна Непомнящего, уверен, что шахматист еще сможет побороться за звание чемпиона мира.

«Ян Непомнящий очень сильно вырос в шахматном плане. Ведь он уже второй раз вышел на титульный поединок. Два раза выиграл турнир претендентов. Но есть еще над чем работать, это было видно по его игре. Я уверен, что Ян еще покажет свой высокий уровень на других турнирах. На том же турнире претендентов, где будет очень много молодых шахматистов. Он продолжит свой шахматный рост, и мы сможем увидеть его в третий раз в матче за шахматную корону», — цитирует Поткина RT.

Ранее Непомнящий уступил китайцу Дин Лижэню в матче за мировую шахматную корону.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1142887-potkin-nepomnyaschii-korona
Шахматы
Владимир Поткин
Ян Непомнящий
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