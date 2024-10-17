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Филатов об участии россиян в ЧМ в Нью-Йорке: «Процесс получения виз идет непросто»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов в комментарии для «СЭ» отметил, что пока нет четкого понимания, сколько россиян сыграет на чемпионате мира по рапиду и блицу-2024, который пройдет в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря.

«Сколько примерно россиян сыграет на ЧМ-2024 по быстрым шахматам? Сложно сказать, потому что сейчас идет процесс получения американских виз. Пока он идет непросто, — подчеркнул глава ФШР в разговоре с «СЭ». — Но мы надеемся что принимающая сторона исполнит свои международные обязанности с точки зрения обеспечения участия спортсменов в главных титульных турнирах календаря ФИДЕ».

Ранее свое участие в ЧМ «СЭ» подтвердили чемпион мира по рапиду, вице-чемпион мира по блицу Даниил Дубов и сильнейший российский шахматист последних лет Ян Непомнящий.

Шахматы
Андрей Филатов

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