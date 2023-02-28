Филатов о переходе ФШР в Азию: «Историческое событие»

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов прокомментировал переход в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).

За включение ФШР проголосовали 29 делегатов ACF, против — 1, воздержались — 6.

«Сегодня произошло историческое событие: впервые шахматная федерация, одна из сильнейших в мире, перешла из одного континента в другой. Мы благодарны делегатам Континентальной ассамблеи АШФ за то, что они большинством голосов поддержали наш переход в АШФ. Это говорит, с одной стороны, о доверии к нам, а с другой, о хорошо проделанной работе нашей федерации», — цитирует Филатова пресс-служба ФШР.

Глава организации выразил надежду, что сборные России примут участие к континентальном чемпионате.

«Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество, на участие российских сборных в континентальном чемпионате и проведение азиатских соревнований на территории России, которая много раз успешно проводила турниры самого высокого уровня и обладает всей необходимой инфраструктурой для этого», — сказал он.

Таким образом, ФШР стала первой российской спортивной структурой, которая перешла из европейской федерации в азиатскую.