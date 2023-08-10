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Сегодня, 15:37

Президент Федерации шахмат России сообщил, что от его имени с гроссмейстерами пытаются связаться мошенники

Виктория Кравченко
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Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов рассказал в соцсети, что от его имени с российскими гроссмейстерами пытаются связаться мошенники.

«Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны!» — написал Филатов.

Кубок мира по шахматам 2023 года проходит в Баку с 29 июля по 25 августа. Турнир состоит из восьми раундов и проходит по нокаут-системе.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий вышел в четвертый раунд Кубка мира, в котором сыграет с индусом Нихалом Сарином.

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