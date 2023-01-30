Президент ФИДЕ Дворкович рассказал о тенденции к ускорению шахматных партий

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что существует тенденция к уменьшению продолжительности шахматных партий.

«Есть тенденция к ускорению игры, к тому, чтобы форматы шахматного контроля времени стали более короткими. Но тем не менее чемпионом мира считают того, кто выиграл матч в классическом формате. Это общепризнанный чемпион мира, это статус, и пока этот статус не подвергается никакому сомнению. Но, конечно, люди больше и больше смотрят на то, как шахматисты играют во всех форматах: классику, рапид, блиц.

Показательно, что действующий чемпион мира Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира и по рапиду, и по блицу. Таким образом, он сейчас является неформальным абсолютным чемпионом мира. Такого звания формально нет, но это достижение [Карлсена] заслуживает всяческого уважения", — приводит ТАСС слова Дворковича.

В понедельник норвежец Магнус Карлсен заявил, что устал от классических шахмат и планирует отдохнуть от выступления на турнирах. 32-летний шахматист является чемпионом мира по классическим шахматам с 2013 года. Карлсен защитил титул четыре раза.