Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 15:43

Глава ФШР Филатов: «Карякин молодец, что занимает активную гражданскую позицию»

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов высказался о своем конкуренте на выборах главы организации Сергее Карякине.

17 декабря Филатов победил Карякина на выборах ФШР со счетом 58:7, два бюллетеня были признаны недействительными. Ранее Карякин неоднократно критически высказывался в адрес Федерации, ряда ее членов и многих шахматистов.

«Федерация действует согласно Уставу. Есть органы власти — президент, Наблюдательный Совет, вице-президенты. И Федерация ничего не может делать в обход Устава, иначе нас Минюст просто «закроет».

Есть люди с личной точкой зрения, но только рейтинговых шахматистов у нас больше 400 тысяч. Кто из них что думает и куда ходит — этого Федерация точно не будет отслеживать. Что касается ведущих шахматистов, то у многих было недостаточно информации для того, чтобы делать выводы и принимать решения. Я уважаю мнение Сергея и считаю, что он большой молодец в том, что занимает активную гражданскую позицию», — приводит слова Филатова «Газете.Ru».

Источник: «Газете.Ru»
Андрей Филатов
Сергей Карякин (шахматы)
Читайте также
Сборным России возвращают флаг. Но нападки ВАДА это не ослабит
Главный хит ЧМ-2022 придумал простой болельщик. Теперь его поет даже Месси
Глава МИД Германии выступила против прекращения огня на Украине на условиях РФ
Кадыров на китайском языке призвал объединиться против НАТО
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Сергей Карякин назвал основную претензию к ФШР

Филатов поделился мнением о спортивных перспективных Карякина