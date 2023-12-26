Президент ФШР Филатов поделился мнением о ситуации с Владимиром Крамником

Президент ФШР Андрей Филатов высказал свою позицию относительно блокировки блога Владимира Крамника после его публикаций о читерах.

«Мы выражаем обеспокоенность сложившейся ситуацией и выступаем против дискриминации спортсменов за их убеждения и высказывания. Читерство — серьезнейшая проблема, которая ставит под угрозу будущее шахмат, в частности онлайн-шахмат. Мы поддерживаем Владимира Крамника и призываем шахматных экспертов провести серьезное расследование», цитирует слова Филатова сайт ФШР.

В понедельник, 25 декабря Крамник завел аккаунт в Twitter, в котором продолжит публиковать информацию о возможных читерах.

Борьба Крамника с читерами выходит на новый уровень. Впереди маячит суд