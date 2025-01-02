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Шахматы

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Филатов — о возвращении сборных по шахматам на международную арену: «Дворкович постоянно обещает и ничего не делает»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов раскритиковал главу Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича за работу в вопросе возвращения сборных России на международные турниры.

«Если говорить о перспективах возвращения сборных России на международную арену в 2025 году, то Дворкович постоянно обещает, но ничего не делает — это стало его визитной карточкой. Хотя в других видах спорта мы видим позитивные тенденции. Тут бы я хотел отметить федерацию плавания и поздравить ее президента Дмитрия Мазепина с успехом на чемпионате мира и прорывом — они первыми из видов спорта вернулись в командную игру и завоевали золото в эстафете. При этом не россиянин возглавляет Международную федерацию плавания (World Aquatics), и господину Дворковичу стоит брать с него пример», — цитирует Филатова ТАСС.

ФИДЕ в 2022 году отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях.

Источник: ТАСС
Шахматы
Андрей Филатов
Аркадий Дворкович
ФИДЕ
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