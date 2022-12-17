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Сегодня, 16:52

Президент ФШР Филатов: «Переход в Азиатский шахматный союз — наша надежда»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов прокомментировал свое переизбрание на новый срок и рассказал о планах организации.

— У нашей федерации большое достижения за этот год. Сегодня шахматисты достаточно успешно выступают на соревнованиях. Надеемся, что любителей шахмат результаты радуют. У нас закончился съезд. Хотелось бы поблагодарить делегатов за доверие, которое мне было оказано. Буду возглавлять федерацию на протяжении 4 лет. Спасибо всем за это.

— Какой у вас настрой?

— Настрой у нас большой и серьезный. Мы первая федерация, подавшая заявку в Азиатскую шахматную федерацию. Надеюсь, мы будем первой федерацией, прервавшей спортивную блокаду.

— Как прошли выборы?

— Съезд был динамичным. Обсуждали все наши острые вопросы. Пришли ко многим решениям. Перспективы большие, хорошие. Надеюсь, в ближайшее время будут результаты.

— Какие острые вопросы?

— Как преодолевать историю с санкциями. Это главная задача. В первую очередь нужно дать защиту социально незащищенным шахматистам, сделать так, чтобы дать им выступать на соревнованиях. Переход в Азиатский шахматный союз — наша надежда.

Андрей Филатов
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