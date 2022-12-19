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Сегодня, 16:58

Прошел первый отборочный этап на турнир «Шахматные звезды-2023»

Анна Горшкова
Корреспондент
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В Москве состоялся первый детский отборочный этап в преддверии международного турнира «Шахматные звезды-2023». Соревнования посетил российский гроссмейстер Сергей Карякин. Юные шахматисты соревновались по швейцарской системе: 7 туров по 10 минут + 5 секунд.

«Турнир интересен тем, что дети могут играть и между собой, и понаблюдать за игрой гроссмейстеров, набраться опыта и повысить свой уровень, участвуя в соревнованиях вместе со взрослыми спортсменами. «Шахматные звезды» значительно влияют на популяризацию игры в шахматы. Я рад поддержать начинающих талантов благодаря проекту, помогающему раскрыть потенциал юных шахматистов», — отметил Сергей Карякин.

В турнире приняли участие 123 спортсмена. Следующие отборочные этапы для детей состоятся 25 декабря и 15 января.

По результатам трех этапов сто финалистов примут участие в турнире «Шахматные звезды — 2023», где дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам и блицу. В финале определятся победители в четырех возрастных группах от 5 до 15 лет.

Сергей Карякин (шахматы)
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