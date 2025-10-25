Против Крамника запустили петицию после смерти Народицкого

25 октября, 11:26
На портале change.org запустили петицию против российского гроссмейстера Владимира Крамника.
Причиной создания петиции стали публичные заявления Крамника в отношении американского шахматиста Даниэля Народицкого, о смерти которого стало известно 20 октября. Ему было 29 лет.
«В период с 19 по 20 октября 2025 года Владимир Крамник опубликовал в социальных сетях несколько постов, в которых ставил под сомнение обстоятельства смерти Даниэля Народицкого, выдвигал необоснованные и конспирологические версии, а также нападал на Даниэля, его друзей, семью и так далее.
Эти комментарии, опубликованные в открытом доступе сразу после известия о его смерти, демонстрируют явное пренебрежение к порядочности, состраданию и профессионализму. Поступив таким образом, господин Крамник причинил вред не только памяти любимого гроссмейстера, но и эмоциональному состоянию шахматного сообщества, болельщиков и семьи покойного», — говорится в тексте петиции
На данный момент петицию подписали более 19 тысяч человек.
Ранее Крамник заявлял, что намерен подать в суд из-за угроз и обвинений, которые поступили в его адрес после смерти Народицкого.
Дебилов - с поля !
Крамник похож на маньяка. Его следует отправить на обследование.
26.10.2025
Андрей
два жида
25.10.2025
Иван
память их заботит. надо же какие вдруг заботливые стали
25.10.2025
Sergey Khursan
Петиция - инструмент охлократии. "Народицкий лайф маттер"", тьфу..
25.10.2025
ToLkUnet
Пошли на...от Крамника
25.10.2025