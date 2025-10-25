Видео
Шахматы

25 октября, 11:26

Против Крамника запустили петицию после смерти Народицкого

Игнат Заздравин
Корреспондент
Владимир Крамник.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

На портале change.org запустили петицию против российского гроссмейстера Владимира Крамника.

Причиной создания петиции стали публичные заявления Крамника в отношении американского шахматиста Даниэля Народицкого, о смерти которого стало известно 20 октября. Ему было 29 лет.

Даниэль Народицкий.Ушел шахматный пассионарий. Не стало гроссмейстера Даниэля Народицкого

«В период с 19 по 20 октября 2025 года Владимир Крамник опубликовал в социальных сетях несколько постов, в которых ставил под сомнение обстоятельства смерти Даниэля Народицкого, выдвигал необоснованные и конспирологические версии, а также нападал на Даниэля, его друзей, семью и так далее.

Эти комментарии, опубликованные в открытом доступе сразу после известия о его смерти, демонстрируют явное пренебрежение к порядочности, состраданию и профессионализму. Поступив таким образом, господин Крамник причинил вред не только памяти любимого гроссмейстера, но и эмоциональному состоянию шахматного сообщества, болельщиков и семьи покойного», — говорится в тексте петиции

На данный момент петицию подписали более 19 тысяч человек.

Ранее Крамник заявлял, что намерен подать в суд из-за угроз и обвинений, которые поступили в его адрес после смерти Народицкого.

5

  • Дебилов - с поля !

    Крамник похож на маньяка. Его следует отправить на обследование.

    26.10.2025

  • Андрей

    два жида

    25.10.2025

  • Иван

    память их заботит. надо же какие вдруг заботливые стали

    25.10.2025

  • Sergey Khursan

    Петиция - инструмент охлократии. "Народицкий лайф маттер"", тьфу..

    25.10.2025

  • ToLkUnet

    Пошли на...от Крамника

    25.10.2025

    Шахматы
    Шахматы
    Владимир Крамник
