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Путин поздравил Непомнящего с победой на чемпионате мира по блицу

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Президент России Владимир Путин поздравил гроссмейстера Яна Непомнящего с победой на чемпионате мира по блицу.

«Вы на отлично прошли всю соревновательную дистанцию, в финале проявили недюжинную выдержку и твердый настрой на победу. Заслуженно стали чемпионом мира, разделив это почетное звание с опытнейшим Магнусом Карлсеном. Молодец!» — говорится на сайте Кремля.

Ян&nbsp;Непомнящий и&nbsp;Магнус Карлсен. Новогоднее чудо. Непомнящий героически отыгрался у Карлсена в финале ЧМ по блицу

Непомнящий выиграл золото вместе с норвежцем Магнусом Карлсеном. В финале турнира в Нью-Йорке шахматисты не выявили победителя после четырех партий. После этого состоялись три дополнительные партии, которые завершились вничью. В итоге Карлсен предложил присвоить чемпионской титул обоим игрокам.

Источник: сайт Кремля
Шахматы
Владимир Путин
Ян Непомнящий
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