2 ноября, 18:11

Пятеро российских шахматистов вышли во второй раунд Кубка мира

Алина Савинова

Пятеро российских гроссмейстеров по итогам вторых партий первого раунда напрямую вышли в следующий круг Кубка мира по шахматам в Гоа (Индия).

Владислав Артемьев одержал победу над представителем Намбии Хескиелем Ндахангвапо (2:0), Алексей Гребнев победил филиппинца Даниэля Кизона (1,5:0,5), Евгений Наер — Фи Антенаину Ракотомахаро из Мадагаскара (1,5:0,5), Иван Землянский — грузина Левана Панцулаю (1,5:0,5), а Арсений Нестеров обыграл Сапармурата Атабаева из Туркмении (1,5:0,5).

Еще одному россиянину Сергею Лобанову предстоит сыграть тай-брейк против поляка Кацпера Перуна (1:1).

Кубок мира по шахматам в Гоа проходит с 31 октября по 27 ноября. Три лучших участника попадут на турнир претендентов-2026.

Шахматы
