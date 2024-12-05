Пытавшаяся отравить соперницу ртутью шахматистка избежала уголовного дела

Управление МВД России по Махачкале сообщило об отказе в возбуждении уголовного дела против шахматистки Амины Абакаровой, которая обработала ртутью стол соперницы — Умайганат Османовой.

«Установлено, что по материалу проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, и для законности и обоснованности принятое решение направлено в прокуратуру Советского района города Махачкалы», — цитирует РИА Новости Спорт текст письма начальника УМВД Нурмагомеда Муртузалиева в адрес Османовой.

Османова рассказала, что по ее информации, изначально рассматривался вопрос о возбуждении уголовного дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью (статья 112 УК РФ), но следствие не нашло оснований.

7 августа стало известно, что Османовой стало плохо во время соревнований, ей вызвали скорую. По камерам организаторы турнира заметили, как Абакарова разливала на столик пострадавшей неизвестное вещество.