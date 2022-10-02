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Сегодня, 09:47

Раджабов поделился ожиданиями от встречи шахматистов Непомнящего и Дина Лижэня

Виктория Кравченко

Победитель Кубка мира по шахматам азербайджанец Теймур Раджабов прокомментировал предстоящий матч за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

«У Непомнящего и Дин Лижэня будет матч равных соперников, они давно входят в первую десятку мирового рейтинга. Ян входит в тройку мира, играл на матче за первенство мира, это большой опыт. Сейчас трудно гадать, чем закончится их матч, но это, безусловно, будет матч топовых шахматистов мира, победит самый достойный вне Карлсена», — цитирует Раджабова ТАСС.

Изначально соперником Непомнящего должен был стать норвежец Магнус Карлсен, но он отказался от защиты звания чемпиона. Тогда его место занял Лижэнем, ставший вторым на турнире претендентов.

Источник: https://tass.ru/sport/15932147
Ян Непомнящий
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