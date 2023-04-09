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Сегодня, 16:07

Раджабов считает, что Карлсен потерял определенный интерес к шахматам

Алина Савинова
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Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов высказался о возможном возвращении норвежца Магнуса Карлсена в борьбу за самые серьезные титулы в мировых шахматах.

«Может быть, если недвижимость в Норвегии в цене упадет, он вернется в шахматы — у него очень много вложено в недвижимость, в какие-то акции еще. Но акции уже падают, а недвижимость — еще нет, поэтому он играет в покер и в другие игры. Думаю, что он — человек, уже давно материально самодостаточный, просто потерял к шахматам определенный интерес. Снова доказывать, что ты лучший, когда ты это уже утратил? Снова подниматься по этой лесенке наверх, проходить этот отбор, где-то еще и не отобраться? Для него бы это стало психологическим ударом. Скорее, он будет играть в коммерческих турнирах, на чемпионатах мира по рапиду и блицу, играть в фишеровские шахматы и искать себя в новых делах. Он уже давно все доказал всему миру», — цитирует Раджабова «Газета.Ru».

Карлсен отказался защищать титул чемпиона мира по шахматам в 2023 году. Вместо него соперником россиянина Яна Непомнящего стал представитель Китая Дин Лижэнь.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/09/20172817.shtml
шахматы
Магнус Карлсен
Теймур Раджабов
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